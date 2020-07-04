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Погода в Украине. Фото: РБК-Украина

Грозы на западе и до +38° на юге и востоке — погода в Украине 5 июля (КАРТА)

4 июл 2020, 14:37
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Погода в Украине 5 июля будет изнуряющее жаркой на востоке и юге страны. На небе практически будут отсутствовать облака, а дневная температура поднимется до +38°. Жителям западных областей снова придется готовиться к дождям с грозами. Дневная температура в регионе не превысит +29°.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 14° на Закарпатье до 23° в Одессе, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Украине на 5 июля. Карта: Гидрометцентр

Погода в Киеве 5 июля будет солнечной и жаркой. Иногда на небе будут появляться облака. Температура воздуха поднимется до 19−21° ночью и до 29−31° днем.

Погода во Львове будет дождливой на протяжении суток. Возможны грозы. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 13−15° ночью и 26−28° днем.

Погода в Одессе будет по-летнему жаркой. Столбики термометров ночью будут находиться на отметках 21−23°, днем воздух прогреется до 33−35°.

Погода в Днепре 5 июля будет знойной. Ночью температура составит 19−21°, днем воздух прогреется до 36−38°.

Погода в Харькове также будет изнурительно жаркой. Термометры ночью покажут 18−20°, днем — 36−38°.

Погода на Закарпатье будет дождливой, прогнозируются грозы. Ночью ожидается температура воздуха 14−16°, днем — 26−28°.


Геомагнитная активность. Скриншот: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Киеве 5 июля будет относительно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Источник: Ракурс


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