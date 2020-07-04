Погода в Україні. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n140656-grozy-na-zahodi-i-do-38-s-na-pivdni-ta-shodi-pogoda-v-ukrayini-5-lypnya-karta.html

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Погода в Україні 5 липня буде виснажливо спекотною на сході та півдні країни. На небі практично не буде хмар, а денна температура підніметься до +38°. Жителям західних областей знову доведеться готуватися до дощів із грозами. Вдень температура повітря в регіоні не перевищить +29°.

Вночі температура повітря буде коливатися від 14° на Закарпатті до 23° в Одесі, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 5 липня буде сонячною і спекотною. Іноді на небі будуть з’являтися хмаринки. Температура повітря підніметься до 19−21° вночі та до 29−31° вдень.

Погода у Львові буде дощовою протягом доби. Можливі грози. Синоптики прогнозують температуру повітря 13−15° вночі та 26−28° вдень.

Погода в Одесі буде по-літньому спекотною. Стовпчики термометрів вночі будуть перебувати у межах 21−23°, вдень повітря прогріється до 33−35°.

Погода у Дніпрі 5 липня буде спекотною. Вночі температура становитиме 19−21°, вдень повітря прогріється до 36−38°.

Погода в Харкові також буде виснажливо жаркою. Термометри вночі покажуть 18−20°, вдень — 36−38°.

Погода на Закарпатті буде дощовою, прогнозуються грози. Вночі очікується температура повітря 14−16°, вдень — 26−28°.

Геомагнітна обстановка в Києві 5 липня буде відносно спокійною, протягом доби очікуються невеликі збурення.