Трансплантация сердца впервые проведена во Львове. Фото: LB.ua

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Ракурс

Трансплантация сердца является одной из наиболее сложных операций. Но львовские хирурги успешно справились с этой задачей. Сегодня ночью, 4 июля, во Львове были впервые проведены сразу три операции по трансплантации органов.

Одному пациенту провели операцию по пересадке сердца и еще двоим — успешно были пересажены почки, сообщил в Facebook главный врач Коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Олег Самчук.

Донором органов стал 58-летний житель Львова, который упал с большой высоты и получил несовместимые с жизнью травмы. После того, как у мужчины констатировали смерть, его мать и сестра дали согласие на забор органов.

«Новое» сердце получил 57-летний житель Коростеня, который пять лет назад перенес тяжелый инфаркт. Операцию по трансплантации львовским хирургам помогали проводить специалисты Института сердца во главе с Борисом Тодуровым.

«Новые» почки получили житель Львова и мужчина из Тернопольской области.

Как ранее писал «Ракурс», в конце 2019 года в Украине впервые за 15 лет была проведена операция по трансплантации сердца. Операцию провели хирурги районной больницы города Ковель Волынской области.