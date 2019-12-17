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Ракурс
В Черкассах врачи впервые провели пересадку костного мозга, фото: Health

В Черкассах врачи впервые провели пересадку костного мозга

17 дек 2019, 15:37
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Пересадка костного мозга впервые проведена в черкасском онкодиспансере.

Это произошло 25 ноября. Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила подробности.

До этого момента такие операции делали только в Киеве и Львове. Трансплантацию проведено в рамках утвержденной областной программы по трансплантации костного мозга. Она рассчитана на четыре года — до 2023 года.

В Черкасском онкодиспансере в следующем году планируют сделать до 40 таких операций. Уже было закуплено высококачественное оборудование и проведена подготовка помещений. Врачи прошли соответствующую подготовку в Латвии.

По данным ведомства, пилотный проект по трансплантации поддерживается на уровне государства. На его финансирование в государственном бюджете заложено 112 млн грн.

Запланирован ввод 30 отделений по трансплантации костного мозга. Это поможет спасти около трех тысяч украинцев каждый год.

Ранее трансплантацию почки впервые провели в украинской райбольнице. В волынском городе Ковель трансплантировали почку 34-летней пациентке.

Источник: Ракурс


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