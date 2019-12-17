У Черкасах лікарі вперше провели пересадку кісткового мозку, фото: Health

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Пересадка кісткового мозку вперше проведена у черкаському онкодиспансері.

Це відбулось 25 листопада. Прес-служба Міністерства охорони здоров’я повідомила подробиці.

До цього моменту такі операції робили тільки у Києві та Львові. Трансплантацію проведено в рамках затвердженої обласної програми з трансплантації кісткового мозку. Вона розрахована на чотири роки — до 2023 року.

В Черкаському онкодиспансері в наступному році планують зробити до 40 таких операцій. Вже було закуплено високоякісне обладнання та проведена підготовка приміщень. Лікарі пройшли відповідну підготовку в Латвії.

За даними відомства, пілотний проект з трансплантації підтримується на рівні держави. На його фінансування в державному бюджеті закладено 112 млн грн.

Заплановано введення 30 відділень по трансплантації кісткового мозку. Це допоможе врятувати близько трьох тисяч українців на рік.

Раніше трансплантацію нирки вперше проведено в українській райлікарні. У волинському місті Ковель трансплантували нирку 34-річній пацієнтці.