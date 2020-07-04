Трансплантацію серця вперше проведено у Львові. Фото: LB.ua

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Ракурс

Трансплантація серця є однією Із найскладніших операцій. Але львівські хірурги успішно впоралися із цим завданням. Сьогодні вночі, 4 липня, у Львові було вперше проведено відразу три операції із трансплантації органів.

Одному пацієнту провели операцію із пересадки серця та ще двом — успішно були пересаджені нирки, повідомив у Facebook головний лікар Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук.

Донором органів став 58-річний житель Львова, який впав із великої висоти і отримав несумісні з життям травми. Після того, як у чоловіка констатували смерть, його мати і сестра дали згоду на вилучення органів.

«Нове» серце отримав 57-річний житель Коростеня, який п’ять років тому переніс важкий інфаркт. Операцію із трансплантації львівським хірургам допомагали проводити фахівці Інституту серця на чолі з Борисом Тодуровим.

«Нові» нирки отримали житель Львова та чоловік із Тернопільської області.

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці 2019 року в Україні вперше за 15 років була проведена операція із трансплантації серця. Операцію провели хірурги районної лікарні міста Ковель Волинської області.