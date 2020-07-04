Акція «200 днів брехні». Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n140654-akciya-na-pidtrymku-pidozruvanyh-u-vbyvstvi-sheremeta-prohodyt-u-kyievi-foto-translyaciya.html

Ракурс

Акція на підтримку Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, проходить сьогодні, 4 липня, у парку Шевченка в Києві.

Учасники акції влаштували в парку невеличкий концерт на імпровізованій сцені, у якості якої був використаний дах автомобіля.

На сцені виступали музиканти Христина Панасюк, Таємниця Ріц та Олексій Бик.

В акції беруть участь близько 500 осіб, але кількість протестуючих збільшується.

Серед учасників громадські активісти, волонтери, військові та представники громадських організацій.

Після концерту учасники протесту мають намір піти маршем до будівлі Міністерства внутрішніх справ та Офісу президента.

Як раніше писав «Ракурс», міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що він не має права втручатися у проведення розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Не наділений такими повноваженнями й президент України.