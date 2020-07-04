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Ракурс
Акция «200 дней лжи». Фото: УП

Акция в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета проходит в Киеве (ФОТО, ТРАНСЛЯЦИЯ)

4 июл 2020, 13:15
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Акция в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, проходит сегодня, 4 июля, в парке Шевченко в Киеве.

Участники акции устроили в парке небольшой концерт на импровизированной сцене, в качестве которой служила крыша автомобиля.

Акция «200 дней лжи». Фото: УП

На сцене выступали музыканты Кристина Панасюк, Тайна Риц и Алексей Бык.

Акция «200 дней лжи». Фото: УП

В акции принимает участие около 500 человек, но количество протестующих увеличивается.

Акция «200 дней лжи». Фото: УП

Среди участников общественные активисты, волонтеры, военные и представители общественных организаций.


После концерта протестующие собрались в колоны, чтобы идти маршем к зданию Министерства внутренних дел и Офиса президента.

Как ранее писал «Ракурс», министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что он не имеет права вмешиваться в проведение расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Не наделен такими полномочиями и президент Украины.

Источник: Ракурс


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