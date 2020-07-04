Акция «200 дней лжи». Фото: УП

https://racurs.ua/n140654-akciya-v-podderjku-podozrevaemyh-v-ubiystve-sheremeta-prohodit-v-kieve-translyaciya.html

Ракурс

Акция в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, проходит сегодня, 4 июля, в парке Шевченко в Киеве.

Участники акции устроили в парке небольшой концерт на импровизированной сцене, в качестве которой служила крыша автомобиля.

На сцене выступали музыканты Кристина Панасюк, Тайна Риц и Алексей Бык.

В акции принимает участие около 500 человек, но количество протестующих увеличивается.

Среди участников общественные активисты, волонтеры, военные и представители общественных организаций.

После концерта протестующие собрались в колоны, чтобы идти маршем к зданию Министерства внутренних дел и Офиса президента.

Как ранее писал «Ракурс», министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что он не имеет права вмешиваться в проведение расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Не наделен такими полномочиями и президент Украины.