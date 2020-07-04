Массовая драка. Фото: YouTube

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Ракурс

Массовая драка сегодня утром, 4 июля, произошла на территории летней площадки вблизи торгового центра на улице Бассейной в Киеве. Во время драки было применено огнестрельное и холодное оружие. Трое участников конфликта получили ножевые и огнестрельные ранения.

На место инцидента в течение нескольких минут прибыли семь экипажей патрульных полицейских и следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

В Печерское управление полиции правоохранители доставили десять человек. На месте происшествия эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу.

Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов.

В результате инцидента одна из участниц получила касательное ранение ноги, ей была оказана медицинская помощь на месте происшествия. Еще двое участников драки получили ножевые ранения и были госпитализированы в медицинские учреждения.

По факту массовой драки полицейские открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Как ранее писал «Ракурс», в одной из квартир в многоквартирном доме на улице Глыбочицкой в ​​Шевченковском районе Киева произошла резня. Мужчина нанес несколько ножевых ранений женщине, которая скончалась на месте.