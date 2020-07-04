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Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: Ivasi.news

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Одессу

4 июл 2020, 12:03
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Владимир Зеленский, президент Украины, начал рабочую поездку в Одесскую область.

Президент проинспектирует строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, которое ведется в рамках программы «Большое строительство», сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме этого, Зеленский планирует осмотреть портовые терминалы, ознакомиться с инвестиционными проектами региона, а также проведет встречу с представителями одесского бизнеса.


В программу поездки Зеленского в Одесскую область также входит принятие участия в торжественных мероприятиях, которые будут проводиться в честь Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как ранее писал «Ракурс», у побережья Одессы 1 июля проходила репетиция военно-морского парада в честь Дня Военно-морских сил Украины. В море были замечены около десятка боевых единиц украинского флота.

Источник: Ракурс


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