Владимир Зеленский. Фото: Ivasi.news

https://racurs.ua/n140652-zelenskiy-pribyl-s-rabochey-poezdkoy-v-odessu.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, начал рабочую поездку в Одесскую область.

Президент проинспектирует строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, которое ведется в рамках программы «Большое строительство», сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме этого, Зеленский планирует осмотреть портовые терминалы, ознакомиться с инвестиционными проектами региона, а также проведет встречу с представителями одесского бизнеса.

В программу поездки Зеленского в Одесскую область также входит принятие участия в торжественных мероприятиях, которые будут проводиться в честь Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как ранее писал «Ракурс», у побережья Одессы 1 июля проходила репетиция военно-морского парада в честь Дня Военно-морских сил Украины. В море были замечены около десятка боевых единиц украинского флота.