Больницы второй волны коронавируса в трех областях готовится разворачивать Минздрав

Больницы второй волны коронавируса. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n140651-bolnicy-vtoroy-volny-koronavirusa-v-treh-oblastyah-gotovitsya-razvorachivat-minzdrav.html

Ракурс

Больницы второй и третьей волны коронавируса готовится разворачивать Министерство здравоохранения в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях.

Об этом заявил во время сегодняшнего брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов сказал, что именно в этих областях наблюдается наибольшая заполняемость коек в медучреждениях. В областях ежедневно наблюдается увеличение количества случаев заражения и все больше пациентов приходится госпитализировать.

На вопрос о том, что в некоторых больницах Киева и Львова некоторые больные коронавирусом лежат уже в коридорах, Степанов ответил, что заполняемость коек в медучреждениях этих регионов находится на уровне 41−44%.

Переполненные больницы свидетельствуют о том, что в регионах плохо налажена маршрутизация доставки больных в медучреждения. Поэтому одни больницы остаются практически пустыми, а другие — переполненными. В этом Степанов обвинил местные власти.

Как ранее писал «Ракурс», Степанов заявлял, что в Закарпатской и Волынской областях наблюдается наибольшее увеличение количества занятых коек в больницах. На Закарпатье этот показатель находится на уровне 71%, а в Волынской области — 56%.