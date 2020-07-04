Лікарні другої хвилі коронавірусу у трьох областях готується розгортати МОЗ

Лікарні другої хвилі коронавірусу. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n140651-likarni-drugoyi-hvyli-koronavirusu-u-troh-oblastyah-gotuietsya-rozgortaty-moz.html

Ракурс

Лікарні другої та третьої хвилі коронавірусу готується розгортати Міністерство охорони здоров’я у Закарпатській, Волинській та Рівненській областях.

Про це заявив під час сьогоднішнього брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Степанов сказав, що саме у цих областях спостерігається найбільша заповнюваність ліжок у медустановах. В областях щодня спостерігається збільшення кількості випадків зараження та все більше пацієнтів доводиться госпіталізувати.

На питання про те, що у деяких лікарнях Києва та Львова хворі на коронавірус лежать вже в коридорах, Степанов відповів, що заповнюваність ліжок у медустановах цих регіонів становить 41−44%.

Переповнені лікарні свідчать про те, що у регіонах погано налагоджена маршрутизація доставки хворих до медустанов. Тому одні лікарні залишаються практично порожніми, а інші — переповненими. У цьому Степанов звинуватив місцеву владу.

Як раніше писав «Ракурс», Степанов заявляв, що у Закарпатській та Волинській областях спостерігається найбільше збільшення кількості зайнятих ліжок у лікарнях. На Закарпатті цей показник становить 71%, а у Волинській області — 56%.