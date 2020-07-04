Коронавірус у Києві. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавірус у Києві за останню добу виявили у 118 осіб. За добу від коронавірусної хвороби померли двоє пацієнтів.

Таку статистику оприлюднив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

Наразі в столиці зафіксовано 5 тис. 465 випадків зараження COVID-19 та 114 летальних випадків.

За добу коронавірусом заразилися:

56 жінок віком від 20 до 75 років;

52 чоловіків віком від 29 до 82 років;

шестеро дівчаток віком від чотирьох до 15 років;

четверо хлопчиків віком від двох до дев’яти років.

Також серед захворілих дев’ять медиків.

Госпіталізовано 19 пацієнтів, решта хворих перебувають на амбулаторному лікуванні.

За добу вилікувалися 37 пацієнтів, а выд початку епідемії одужали 1 тис. 770 осіб.

Найбільше випадків інфікування за минулу добу виявили у Дніпровському (21), Шевченківському (17) та Голосіївському (16) районах.

Як раніше писав «Ракурс», за останню добу в Україні зафіксовано 914 нових випадків зараження коронавірусом, 15 пацієнтів померли від ускладнень. Повністю вилікувалися від COVID-19 597 осіб.