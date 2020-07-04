Коронавірусом у Києві заразилися майже 5,5 тис. осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n140650-koronavirusom-u-kyievi-zarazylysya-mayje-5-5-tys-osib-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві за останню добу виявили у 118 осіб. За добу від коронавірусної хвороби померли двоє пацієнтів.
Таку статистику оприлюднив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.
Наразі в столиці зафіксовано 5 тис. 465 випадків зараження COVID-19 та 114 летальних випадків.
За добу коронавірусом заразилися:
- 56 жінок віком від 20 до 75 років;
- 52 чоловіків віком від 29 до 82 років;
- шестеро дівчаток віком від чотирьох до 15 років;
- четверо хлопчиків віком від двох до дев’яти років.
Також серед захворілих дев’ять медиків.
Госпіталізовано 19 пацієнтів, решта хворих перебувають на амбулаторному лікуванні.
За добу вилікувалися 37 пацієнтів, а выд початку епідемії одужали 1 тис. 770 осіб.
Найбільше випадків інфікування за минулу добу виявили у Дніпровському (21), Шевченківському (17) та Голосіївському (16) районах.
Як раніше писав «Ракурс», за останню добу в Україні зафіксовано 914 нових випадків зараження коронавірусом, 15 пацієнтів померли від ускладнень. Повністю вилікувалися від COVID-19 597 осіб.