COVID-19 у Києві не відступає, але Кличко хвалиться темпами тестування

https://racurs.ua/ua/n140614-covid-19-u-kyievi-ne-vidstupaie-ale-klychko-hvalytsya-tempamy-testuvannya.html

Ракурс

Коронавірус у Києві впродовж минулої доби знову виявили у понад 100 осіб. В столиці інфікувалися ще 105 людей, один хворий помер.

Мер Києва Віталій Кличко 3 липня на брифінгу заявив про збільшення кількості тестувань, оскільки «все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу».

За останню добу в столиці зробили майже 5 тис. тестів методом ПЛР та ІФА. Всього «Київський лабораторний центр МОЗ України» зробив майже 44 тис. ПЛР-досліджень.

Кличко повідомив, що мобільні бригади медиків від початку роботи відібрали майже 29 тис. зразків біоматеріалу. Показник тестування в столиці найвищий в Україні (понад 74 тести на 100 тис. мешканців міста).

В Києві з початку епідемії захворіли 5 тис. 347 осіб. Коронавірус подолали 1 тис. 733 мешканці.

Мер оптимістично заявив і про зменшення захворюваності на коронавірус серед медпрацівників (у червні — на 2%). Усього ж за період пандемії на COVID-19 захворіли 660 медиків Києва. Переважна більшість із них інфікувалися на роботі. Одужали 439 медпрацівників.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що з 1 липня карантин у Києві зробили більш жорстким.