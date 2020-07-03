COVID-19 не отступает, но Кличко хвастается темпами тестирования

https://racurs.ua/n140614-covid-19-v-kieve-ne-otstupaet-no-klichko-hvastaetsya-tempami-testirovaniya.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве снова обнаружили у более 100 человек. В столице за сутки заразились еще 105 киевлян, один больной умер.

Мэр Киева Виталий Кличко 3 июля на брифинге заявил об увеличении числа тестов, поскольку «все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса».

За последние сутки в столице сделали почти 5 тыс. тестов методом ПЦР и ИФА. Всего «Киевский лабораторный центр Минздрава Украины» сделал почти 44 тыс. ПЦР-исследований.

Кличко сообщил, что мобильные бригады медиков с начала работы отобрали почти 29 тыс. образцов биоматериала. Показатель тестирования в столице самый высокий в Украине (74 на 100 тыс. жителей города).

В Киеве с начала эпидемии заболели 5 тыс. 347 лиц. Коронавирус преодолели 1 тыс. 733 жителя столицы.

Мэр оптимистично заявил и об уменьшении заболеваемости коронавирусом среди медработников (в июне — на 2%). Всего же за период пандемии COVID-19 заболели 660 медиков Киева. Подавляющее большинство из них заразились на работе. Выздоровели 439 медработников.

Ранее «Ракурс» сообщал, что с 1 июля карантин в Киеве сделали более жестким.