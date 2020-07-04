Коронавирус в Киеве. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус в Киеве за последние сутки обнаружили у 118 человек. За сутки от коронавирусной болезни скончались двое пациентов.

Такую статистику обнародовал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

На сегодняшний день в столице зафиксированы 5 тыс. 465 случаев заражения COVID-19 и 114 летальных исходов.

За сутки коронавирусом заразились:

56 женщин возрастом от 20 до 75 лет;

52 мужчин возрастом от 29 до 82 лет;

шесть девочек возрастом от четырех до 15 лет;

четверо мальчиков возрастом от двух до девяти лет.

Также среди заболевших девять медиков.

Госпитализировано 19 пациентов, остальные заразившиеся находятся на амбулаторном лечении.

За сутки излечились 37 пациентов, а с начала эпидемии выздоровели 1 тыс. 770 человек.

Больше всего случаев инфицирования за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском (21), Шевченковском (17) и Голосеевском (16) районах.

Как ранее писал «Ракурс», за последние сутки в Украине зафиксированы 914 новых случаев заражения коронавирусом, 15 пациентов скончались от осложнений. Полностью излечились от COVID-19 597 человек.