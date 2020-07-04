Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в Киеве. Фото: Ракурс

Коронавирусом в Киеве заразились почти 5,5 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)

4 июл 2020, 10:47
999

Коронавирус в Киеве за последние сутки обнаружили у 118 человек. За сутки от коронавирусной болезни скончались двое пациентов.

Такую статистику обнародовал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

На сегодняшний день в столице зафиксированы 5 тыс. 465 случаев заражения COVID-19 и 114 летальных исходов.

За сутки коронавирусом заразились:

  • 56 женщин возрастом от 20 до 75 лет;
  • 52 мужчин возрастом от 29 до 82 лет;
  • шесть девочек возрастом от четырех до 15 лет;
  • четверо мальчиков возрастом от двух до девяти лет.

Также среди заболевших девять медиков.

Госпитализировано 19 пациентов, остальные заразившиеся находятся на амбулаторном лечении.

За сутки излечились 37 пациентов, а с начала эпидемии выздоровели 1 тыс. 770 человек.

Распространение коронавируса в Киеве. Фото: Telegram


Больше всего случаев инфицирования за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском (21), Шевченковском (17) и Голосеевском (16) районах.

Как ранее писал «Ракурс», за последние сутки в Украине зафиксированы 914 новых случаев заражения коронавирусом, 15 пациентов скончались от осложнений. Полностью излечились от COVID-19 597 человек.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter


.





Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров