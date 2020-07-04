Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус в Украине не хочет отступать. За последние сутки снова увеличилось количество случаев инфицирования. В Украине подтверждены 914 новых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки 597 пациентов излечились от COVID-19, умерли 15 человек, сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего с начала эпидемии COVID-19 заразились 47 тыс. 677 человек. Из них 21 тыс. 115 человек выздоровели, а 1 тыс. 227 умерли от осложнений. Сейчас в Украине 25 тыс. 295 человек болеют COVID-19.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зафиксировано в Черновицкой (295,9), Львовской (199,5) и Винницкой (174,1) областях.

В медучреждениях сейчас находятся 4 тыс. 247 человек, из них 102 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего в госпитализации нуждались 12 тыс. 659 пациентов, а 408 больных подключались к аппарату ИВЛ.

Заболевания подтверждено у 3 тыс. 456 детей и 6 тыс. 937 медиков, из них 4 тыс. 331 медработник выздоровел. На амбулаторном лечении находились 35 тыс. 18 больных.

Как ранее писал «Ракурс», за предыдущие сутки в Украине зафиксированы 876 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего больных во Львовской, Черновицкой и Ровенской областях, а также в Киеве.