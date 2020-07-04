Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n140649-kilkist-vypadkiv-zarajennya-koronavirusom-v-ukrayini-znovu-zrosla.html

Ракурс

Коронавірус в Україні не хоче відступати. За останню добу знову збільшилася кількість випадків інфікування. В Україні підтверджено 914 нових випадків зараження коронавірусом.

За останню добу 597 пацієнтів вилікувалися від COVID-19, померли 15 осіб, повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Всього від початку епідемії COVID-19 заразилися 47 тис. 677 осіб. Із них 21 тис. 115 осіб одужали, а 1 тис. 227 померли від ускладнень. Зараз в Україні 25 тис. 295 осіб хворіють на COVID-19.

Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зафіксовано у Чернівецькій (295,9), Львівській (199,5) та Вінницькій (174,1) областях.

У медзакладах зараз перебувають 4 тис. 247 осіб, із них 102 пацієнта підключені до апарату штучної вентиляції легенів. Всього госпіталізації потребували 12 тис. 659 пацієнтів, а 408 хворих підключалися до апарату ШВЛ.

Захворювання підтверджено у 3 тис. 456 дітей та 6 тис. 937 медиків, із них 4 тис. 331 медпрацівник видужав. На амбулаторному лікуванні перебували 35 тис. 18 хворих.

Як раніше писав «Ракурс», за попередню добу в Україні зафіксовано 876 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше хворих у Львівській, Чернівецькій та Рівненській областях, а також у Києві.