Володимир Зеленський. Фото: Ivasi.news

https://racurs.ua/ua/n140652-zelenskyy-prybuv-iz-robochou-poyizdkou-do-odesy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, розпочав робочу поїздку до Одеської області.

Президент проінспектує будівництво та реконструкцію об'єктів інфраструктури, яке ведеться у рамках програми «Велике будівництво», повідомляє прес-служба Офісу президента.

Крім цього, Зеленський планує оглянути портові термінали, ознайомитися з інвестиційними проектами регіону, а також проведе зустріч із представниками одеського бізнесу.

До програми поїздки Зеленського до Одеської області також входить прийняття участі в урочистостях, які проводитимуться на честь Дня Військово-морських сил Збройних сил України.

Як раніше писав «Ракурс», біля узбережжя Одеси 1 липня проходила репетиція військово-морського параду на честь Дня Військово-морських сил України. У морі було помічено близько десятка бойових одиниць українського флоту.