Масова бійка. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n140653-masova-biyka-zi-strilyanynou-ta-rizanynou-stalasya-u-centri-kyieva-video.html

Ракурс

Масова бійка сьогодні вранці, 4 липня, сталася на території літнього майданчику поблизу торгівельного центру на вулиці Басейній у Києві. Під час бійки було застосовано вогнепальну та холодну зброю. Троє учасників конфлікту отримали ножові та вогнепальні поранення.

На місце інциденту протягом декількох хвилин прибули сім екіпажів патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група, повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.

У Печерське управління поліції правоохоронці доставили десятьох осіб. На місці події експерти вилучили стартовий пістолет і гільзу.

Попередньо встановлено, що між двома компаніями виник конфлікт, який переріс у бійку, під час якої один із учасників дістав зброю і зробив кілька пострілів.

У результаті інциденту одна з учасниць отримала дотичне поранення ноги, їй було надано медичну допомогу на місці події. Ще двоє учасників бійки отримали ножові поранення та були госпіталізовані до медичних установ.

За фактом масової бійки поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років.

Як раніше писав «Ракурс», в одній із квартир у багатоквартирному будинку на вулиці Глибочицькій у Шевченківському районі Києва сталася різанина. Чоловік завдав кілька ножових поранень жінці, яка померла на місці.