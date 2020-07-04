Маска із золота захищатиме індійця від коронавірусу, фото — indianexpress

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Маску із золота замовив у ювеліра мешканець Індії. На оригінальний захист від коронавірусу Шанкар Кураде витратив 4 тис. дол.

Маску робив місцевий ювелір у штаті Махараштра. Аксесуар вийшов вагою майже в 2,5 кг і коштував власникові 289 тис. рупій (3 тис. 870 дол). При цьому в масці є отвори для дихання.

Кураде розповів, що якось помітив людину у срібні масці і заповзявся мати золоту.

Я люблю золото і ношу ланцюжки і кільця. Тому вирішив: чому б мені не носити ще й золоту маску? — заявив Кураде Indianexpress.

Індієць розуміє, що самої лиш маски, нехай і золотої, недостатньо, щоб захищатися від коронавірусу. Тому на вулиці у золотій масці він дотримується й соціального дистанціювання.

Я тепер у центрі уваги, коли в золотій масці виходжу на вулицю, — розповідає власник золотої маски.

В Індії коронавірусом заразилися понад 650 тис. осіб, померли — 18 тис. 655.