Маска з картою мародерів. Фото: Stefanie Hook/Insider

https://racurs.ua/ua/n138526-hudojnycya-z-ssha-stvoryla-charivnu-masku-z-kartou-maroderiv-iz-garri-pottera-video.html

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Пандемія коронавірусу багатьох пригнічує, адже все закрито, більшу частину часу потрібно сидіти вдома і просто змінюється звичний спосіб життя. Проте не усі вирішили сумувати через ці тимчасові обмеження — деяких коронавірус надихнув на магію поза Хогвардсом.

Американська художниця з Колорадо Стефані Хук зробила маску для обличчя, на якій під час дихання з’являється карта мародерів із «Гаррі Поттера». Відео з «чарівною» маскою Хук опублікувала в TikTok.

Для виготовлення такої маски художниця використовує ліцензовану бавовняну тканину, а також пігмент, який змінює колір. На виготовлення однієї такої маски Хук витрачає 17 годин, пише Insider.

Дівчина володіє компанією CPEX (Colorado Pony Express), яка продає плюшеві іграшки та аксесуари, зроблені самою Стефані. Проте через пандемію коронавірусу дівчина вирішила почати шити і захисні маски для обличчя.

Водночас на сайті компанії зазначається, що у цих масок немає медичної ліцензії, але вони сшиті відповідно до інструкції Центру з контролю і профілактики захворювань. Сама ж Хук радить використовувати свої маски разом зі звичайними медичними. Свої ж маски вона вважає більше аксесуаром, а не засобом захисту.

Карта мародерів із серії книг і фільмів «Гаррі Поттер» — це чарівна карта школи чарівництва Хогвартс і її найближчих околиць. На карті видно розташування і переміщення будь-якої людини і мага, проте, щоб вона працювала, потрібно знати спеціальні чарівні слова. У книзі сказано, що чарівник повинен доторкнутися до неї чарівною паличкою і сказати: «Урочисто присягаю, що затіваю тільки пустощі». У «прихованому» вигляді вона виглядає як шматок старого пергаменту.

Нагадаємо, раніше компанія Xiaomi випустила 3D-книгу про Гаррі Поттера. Розробники стверджують, що в книзі відображені понад 70 класичних сцен із різних частин фільму про Поттера.