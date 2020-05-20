Маска с картой мародеров. Фото: Stefanie Hook/Insider

https://racurs.ua/n138526-hudojnica-iz-ssha-sozdala-volshebnuu-masku-s-kartoy-maroderov-iz-garri-pottera-video.html

Ракурс

Пандемия коронавируса многих угнетает, ведь все закрыто, большую часть времени нужно сидеть дома и попросту нарушается привычный образ жизни. Однако не все решили грустить из-за этих временных ограничений — некоторых коронавирус вдохновил на магию вне Хогвартса.

Американская художница из Колорадо Стефани Хук сделала маску для лица, на которой во время дыхания появляется карта мародеров из «Гарри Поттера». Видео с «волшебной» маской Хук опубликовала в TikTok.

Для изготовления такой маски художница использует лицензированную хлопчатобумажную ткань, а также пигмент, меняющий цвет. На изготовление одной такой маски Хук тратит 17 часов, пишет Insider.

Девушка владеет компанией CPEX (Colorado Pony Express), которая продает плюшевые игрушки и аксессуары, сделанные самой Стефани. Однако из-за пандемии коронавируса девушка решила начать шить и защитные маски для лица.

В то же время на сайте компании отмечается, что у этих масок нет медицинской лицензии, но они созданы в соответствии с инструкцией Центра по контролю и профилактике заболеваний. Сама же Хук советует использовать свои маски вместе с обычными медицинскими. Свои же маски она считает больше аксессуаром, а не средством защиты.

Карта мародеров из серии книг и фильмов «Гарри Поттер» — это волшебная карта школы чародейства и волшебства Хогвартс и ее ближайших окрестностей. На карте видно местоположение и перемещение любого человека и мага, однако, чтобы она работала, нужно знать специальные волшебные слова. В книге сказано, что волшебник должен прикоснуться к ней волшебной палочкой и сказать: «Торжественно клянусь, что замышляю только шалость». В «скрытом» виде она выглядит как кусок старого пергамента.

Напомним, ранее компания Xiaomi выпустила 3D-книгу о Гарри Поттере. Разработчики утверждают, что в книге отражены более 70 классических сцен из разных частей фильма о Поттере.