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Маска из золота будет защищать индийца от коронавируса, фото — Indianexpress

Маска из золота будет защищать индийца от коронавируса (ФОТО)

4 июл 2020, 18:09
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Маску из золота заказал у ювелира житель Индии. На оригинальную защиту от коронавируса Шанкар Кураде потратил 4 тыс. долл.

Маску делал местный ювелир в штате Махараштра. Аксессуар вышел весом почти в 2,5 кг и стоил владельцу 289 тыс. рупий (3 тыс. 870 долл). При этом в маске есть отверстия для дыхания.

Маска из золота будет защищать индийца от коронавируса, фото — indianexpress

Кураде рассказал, что как-то заметил человека в серебряной маске и захотел носить золотую.

Я люблю золото и ношу цепочки и кольца. Поэтому решил: почему бы мне не носить и золотую маску? — заявил Кураде Indianexpress.

Индиец понимает, что самой лишь маски, пусть и золотой, недостаточно, чтобы защищаться от коронавируса. Поэтому на улице в золотой маске он придерживается и социального дистанцирования.

Маска из золота, фото — Reuters


Я теперь в центре внимания, когда в золотой маске выхожу на улицу, — рассказывает владелец золотой маски.

В Индии коронавирусом заразились более 650 тыс. человек, умерли — 18 тыс. 655.


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