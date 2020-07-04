У Ефремова случился припадок эпилепсии — адвокат актера, фото — Фокус

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Ракурс

ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова могло произойти вследствие эпилептического припадка.

Защита Ефремова сегодня заявила, что у обвиняемого в момент смертельной аварии произошел припадок абсансной эпилепсии. Адвокат Эльман Пашаев рассказал об этом в Telegram-канале.

По мнению адвоката, это весомая причина невиновности актера. Сейчас реальность диагноза российского артиста проверяется.

Абсансная эпилепсия — органическое заболевание головного мозга различной этиологии, которое осложняется хроническим течением, если не начать лечение вовремя.

Ранее адвокат рассказал, что актер не признавал вину в причинении смертельного ДТП. По его словам, Ефремов хотел помочь пострадавшей стороне. Пашаев писал, что семья погибшего Сергея Захарова на этом «сделала грязный бизнес, источник доходов и грязное шоу».

Адвокат семьи погибшего напомнил, что в 1998 году семья Захарова потеряла в ДТП еще одного родственника, а виновник трагедии избежал наказания.

3 июля стало известно, что в автомобиле Ефремова нашли следы постороннего человека. Кроме того, в салоне машины были «окурки с гашишем». Экспертиза показала, что Ефремов не употреблял этот наркотик, так как в его крови обнаружили только кокаин.

«Ракурс» сообщал, что авария произошла 8 июня. Машина Ефремова, который находился в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого впоследствии скончался. Ефремов извинился перед семьей погибшего и своими зрителями. Его отправили под домашний арест до 9 августа.