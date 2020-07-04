Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленскому заявили, что «Аваков — черт» — яркие фото и видео акции протеста, фото — УП

Зеленскому заявили, что «Аваков — черт» — яркие фото и видео акции протеста

4 июл 2020, 16:47
999

Акция в поддержку подозреваемых в убийстве Павла Шеремета состоялась 4 июля в Киеве. Активисты собрались в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в парке Шевченко, потом пошли к МВД и завершили шествие на Банковой, возле Офиса президента.

Традиционно для таких акций звучал лозунг «Аваков — черт!», собравшиеся требовали отпустить из СИЗО подозреваемых, настаивая на невиновности фигурантов «дела Шеремета».

Протесты в Киеве 4 июля, фото — Укринформ

В шествии приняли участие не менее 2,5 тыс. человек. Полиция выставила коридор на входах на улицу Банковую и проверяла людей на наличие запрещенных предметов и спецсредств. Возле ОП протестующие все же зажгли файеры.

Протесты в Киеве 4 июля, фото - Укринформ

Организаторы попросили участников акции прийти на судебные заседания по делу Шеремета 6 и 7 июля. После этого акцию объявили завершенной.

Протесты в Киеве 4 июля, фото - УП

Аналогичные акции прошли в Черкассах, Ровно, Харькове, Виннице и Луцке.

Напомним, что Кузьменко и Антоненко находятся в СИЗО, 25 мая суд изменил Дугарь меру пресечения на залог в 168 тыс. грн.

Протесты в Киеве 4 июля, фото - Главком

Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года. Автомобиль, которым он управлял, взорвался в центре Киева. Следствие установило, что причиной стало заложенное ранее взрывное устройство.


Протесты в Киеве 4 июля, фото — УП

Протесты в Киеве 4 июля, фото - Главком

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter


.





Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров