Зеленскому заявили, что «Аваков — черт» — яркие фото и видео акции протеста, фото — УП

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Акция в поддержку подозреваемых в убийстве Павла Шеремета состоялась 4 июля в Киеве. Активисты собрались в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в парке Шевченко, потом пошли к МВД и завершили шествие на Банковой, возле Офиса президента.

Традиционно для таких акций звучал лозунг «Аваков — черт!», собравшиеся требовали отпустить из СИЗО подозреваемых, настаивая на невиновности фигурантов «дела Шеремета».

В шествии приняли участие не менее 2,5 тыс. человек. Полиция выставила коридор на входах на улицу Банковую и проверяла людей на наличие запрещенных предметов и спецсредств. Возле ОП протестующие все же зажгли файеры.

Организаторы попросили участников акции прийти на судебные заседания по делу Шеремета 6 и 7 июля. После этого акцию объявили завершенной.

Аналогичные акции прошли в Черкассах, Ровно, Харькове, Виннице и Луцке.

Напомним, что Кузьменко и Антоненко находятся в СИЗО, 25 мая суд изменил Дугарь меру пресечения на залог в 168 тыс. грн.

Журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года. Автомобиль, которым он управлял, взорвался в центре Киева. Следствие установило, что причиной стало заложенное ранее взрывное устройство.