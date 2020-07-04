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Ракурс
Зеленському заявили, що «Аваков — чорт» — яскраві фото і відео з акції протесту

Зеленському заявили, що «Аваков — чорт» — яскраві фото і відео з акції протесту

4 лип 2020, 16:47
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Акція на підтримку підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета відбулася 4 липня у Києві. Активісти зібралися на підтримку Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь у парку Шевченка, потім пішли до МВС і завершили ходу на Банковій, поблизу Офісу президента.

Традиційно для таких акцій лунало гасло «Аваков — чорт!», присутні вимагали відпустити із СІЗО підозрюваних, наполягаючи на невинуватості фігурантів «справи Шеремета».

Протести у Києві 4 липня, фото — Укрінформ

У ході взяло участь не менше 2,5 тис. людей. Поліція виставила коридор на входах на вулицю Банкову і перевіряла людей на наявність заборонених предметів і спецзасобів. Під ОП протестувальники все ж запалили фаєри.

Протести у Києві 4 липня, фото — Укрінформ

Організатори попросили учасників акції прийти на судові засідання у справі Шеремета 6 і 7 липня. Після цього акцію оголосили завершеною.

Протести у Києві 4 липня, фото — УП

Аналогічні акції відбулися в Черкасах, Рівному, Харкові, Вінниці та Луцьку.

Нагадаємо, що Кузьменко та Антоненко перебувають у СІЗО, 25 травня суд змінив Дугарь запобіжний захід із нічного домашнього арешту на заставу в 168 тис. грн.

Протести у Києві 4 липня, фото — Главком

Журналіст Шеремет загинув 20 липня 2016 року. Автомобіль, яким він керував, вибухнув у центрі Києва. Слідство встановило, що причиною став закладений раніше вибуховий пристрій.


Протести у Києві 4 липня, фото — УП

Протести у Києві 4 липня, фото — УП

Джерело: Ракурс


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