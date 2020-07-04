Вікенд Зеленського на курорті без дружини — став відомий графік президента в Одесі, фото — РБК-Україна

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Ракурс

Візит президента Володимира Зеленського до Одеси передбачає не тільки робочі зустрічі, а й вільний час, який глава держави проведе у курортному місті біля Чорного моря.

У мережі виклали графік президента в Одесі. Зеленський прилетів до міста вранці 4 липня, а відлетить до Києва 5 липня о 17.00.

У суботу глава держави відкрив стадіон у Южному, побував на припортовому заводі і транспортному терміналі, а також відвідав пляж «Дельфін», поблизу якого готують до підняття затонулий торік танкер. 4 липня о 17.00 його чекають у готелі Nemo і більше зустрічей в Зеленського у суботу не буде.

За графіком після 17.00 в президент матиме вільний час.

Уранці 5 липня глава держави на Одеському морвокзалі побуває на урочистостях до Дня ВМС України і з 11.00 в нього знову передбачений вільний час. Торік у липні президент також провів декілька днів в Одесі.

Нагадаємо, що 3 липня стало відомо про одужання від коронавірусу дружини Зеленського Олени. Її перевели з лікарні додому і перша леді продовжує лікуватися від двобічної пневмонії.

«Ракурс» розповідав, що президент в Одесі прокоментував дводенні переговори у Берліні радників глав держав нормандської четвірки.