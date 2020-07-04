Українці заздрять білорусам, вважає Лукашенко, фото — ОП

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що українці та росіяни заздрять білорусам.

Неоднозначну заяву Лукашенко зробив під час свого виступу на урочистих зборах до Дня незалежності Білорусі.

Президент Білорусі заявив, що українці та росіяни заздрять білорусам, оскільки ті живуть у спокійнішій країні без війни. Своїх громадян Лукашенко залякав також «голодними бунтами» в США, які виникли внаслідок епідемії коронавірусу і безробіття.

А от в Білорусі зараз, на думку президента, жити безпечно та спокійно. Лукашенко в цьому сенсі згадав і протести «жовтих жилетів» у Франції і закликав співгромадян цінити те, що країна «уникнула воєн», а «кожен може вийти на вулицю в будь-який час доби і бути спокійним».

Нам заздрять люди з інших країн: наші брати-росіяни, українці. А ми живемо і не розуміємо, як це нам дісталося, — заявив Лукашенко.

Президент напередодні Дня незалежності Білорусі розповів і про майбутнє країні, вважаючи, що Мінськ мусить відстоювати свою місце під парасолькою у боротьбі за сфери впливу.

Ми — не Америка, ми не друкуємо долари. Ми навіть не Росія, якій нема куди дівати вуглеводні, золото і метали. У нас є лише руки, мізки та голова на плечах, — заявив Лукашенко.



Нагадаємо, що 9 серпня у Білорусі відбудуться президентські вибори і цього разу влада Лукашенка, який чверть століття керує країною, хитка і непевна за результати голосування. У травні-червні в країні відбулися акції протесту.

Цього тижня Лукашенко заявив про перемогу над коронавірусом в країні.