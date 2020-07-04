Украинцы завидуют белорусам, считает Лукашенко, фото — ОП

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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что украинцы и россияне завидуют белорусам.

Неоднозначное заявление Лукашенко сделал во время своего выступления на торжественном собрании ко Дню независимости Беларуси.

Президент Беларуси заявил, что украинцы и россияне завидуют белорусам, поскольку они живут в спокойной стране без войны. Своих граждан Лукашенко запугал также «голодными бунтами» в США, которые начались в результате эпидемии коронавируса и безработицы.

А вот в Беларуси сейчас, по мнению президента, жить безопасно и спокойно. Лукашенко в этом смысле вспомнил и протесты «желтых жилетов» во Франции, призвал сограждан ценить то, что страна «избежала войн», а «каждый может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным».

Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось, — заявил Лукашенко.

Президент накануне Дня независимости Беларуси рассказал и о будущем стране, считая, что Минск должен отстаивать свою место под зонтиком в борьбе за сферы влияния.

Мы — не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы. У нас есть только руки, мозги и голова на плечах, — заявил Лукашенко.



Напомним, что 9 августа в Беларуси состоятся президентские выборы и на этот раз власть Лукашенко, который четверть века руководит страной, шаткая, а президент неуверен за результаты голосования. В мае-июне в стране прошли акции протеста.

На этой неделе Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в стране.