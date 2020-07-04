Уикенд Зеленского на курорте без жены — стал известен график президента в Одессе, фото — "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n140659-uikend-zelenskogo-na-kurorte-bez-jeny-stal-izvesten-grafik-prezidenta-v-odesse.html

Ракурс

Визит президента Владимира Зеленского в Одессу предполагает не только рабочие встречи, но и свободное время, которое глава государства проведет в курортном городе у Черного моря.

В сети выложили график президента в Одессе. Зеленский прилетел в город утром 4 июля, а улетит в Киев 5 июля в 17.00.

В субботу глава государства открыл стадион в Южном, побывал на припортовом заводе и транспортном терминале, а также посетил пляж «Дельфин», вблизи которого готовят к поднятию затонувший в прошлом году танкер.

4 июля в 17.00 его ждут в гостинице Nemo и больше встреч у Зеленского в субботу не будет. По графику после 17.00 у президента будет свободное время.

Утром 5 июля глава государства на Одесском морвокзале побывает на торжествах ко Дню ВМС Украины и с 11.00 у него снова предусмотрено свободное время. В июле прошлого года президент также провел несколько дней в Одессе.

Напомним, что 3 июля стало известно о выздоровлении от коронавируса жены Зеленского Елены. Ее перевели из больницы домой, где первая леди продолжает лечиться от двусторонней пневмонии.

«Ракурс» рассказывал, что президент в Одессе прокомментировал двухдневные переговоры в Берлине советников глав государств нормандской четверки.