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Уикенд Зеленского на курорте без жены — стал известен график президента в Одессе, фото — "РБК-Украина"

Уикенд Зеленского на курорте без жены — стал известен график президента в Одессе

4 июл 2020, 15:59
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Визит президента Владимира Зеленского в Одессу предполагает не только рабочие встречи, но и свободное время, которое глава государства проведет в курортном городе у Черного моря.

В сети выложили график президента в Одессе. Зеленский прилетел в город утром 4 июля, а улетит в Киев 5 июля в 17.00.

График Зеленского в Одессе, фото — ФБ В.Омеляна

В субботу глава государства открыл стадион в Южном, побывал на припортовом заводе и транспортном терминале, а также посетил пляж «Дельфин», вблизи которого готовят к поднятию затонувший в прошлом году танкер.

4 июля в 17.00 его ждут в гостинице Nemo и больше встреч у Зеленского в субботу не будет. По графику после 17.00 у президента будет свободное время.

Утром 5 июля глава государства на Одесском морвокзале побывает на торжествах ко Дню ВМС Украины и с 11.00 у него снова предусмотрено свободное время. В июле прошлого года президент также провел несколько дней в Одессе.


Напомним, что 3 июля стало известно о выздоровлении от коронавируса жены Зеленского Елены. Ее перевели из больницы домой, где первая леди продолжает лечиться от двусторонней пневмонии.

«Ракурс» рассказывал, что президент в Одессе прокомментировал двухдневные переговоры в Берлине советников глав государств нормандской четверки.

Источник: Ракурс


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