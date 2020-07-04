У Єфремова стався припадок епілепсії — адвокат актора, фото — Фокус

https://racurs.ua/ua/n140661-u-iefremova-stavsya-prypadok-epilepsiyi-advokat-aktora.html

Ракурс

ДТП за участі російського актора Михайла Єфремова могла відбутися внаслідок епілептичного припадку.

Захист Єфремова сьогодні заявив, що в обвинуваченого в момент смертельної аварії стався припадок абсансної епілепсії. Адвокат Ельман Пашаєв розповів про це в Telegram-каналі.

На думку адвоката, це вагома причина невинуватості актора. Наразі реальність діагнозу російського артиста перевіряється.

Абсансна епілепсія — напад з немоторних пароксизмами. Абсанс — це органічне захворювання головного мозку різної етіології. Воно ускладнюється хронічним перебігом, якщо не почати лікування вчасно.

Раніше адвокат розповів, що актор не визнавав провину у заподіянні смертельної ДТП. За його словами, Єфремов хотів допомогти постраждалій стороні. Пашаєв писав, що сім’я загиблого Сергія Захарова на цьому «зробила брудний бізнес, джерело доходів і брудне шоу».

Адвокат сім’ї загиблого нагадав, що в 1998 році родина Захарова втратила в ДТП ще одного родича, а винуватець трагедії уникнув покарання.

3 липня стало відомо, що в автомобілі Єфремова знайшли сліди сторонньої людини. Крім того, в салоні машини були «недопалки з гашишем». Експертиза засвідчила, що Єфремов не вживав цей наркотик, оскільки в його крові виявили тільки кокаїн.

«Ракурс» повідомляв, що аварія сталася 8 червня. Машина Єфремова, який перебував в той момент в стані алкогольного сп’яніння, виїхала на зустрічну смугу і врізалася в фургон, водій якого, згодом помер. Єфремов вибачився перед родиною загиблого і своїми прихильниками. Його відправили під домашній арешт до 9 серпня.