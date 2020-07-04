Договорные матчи в Армении организовывали 25 украинцев, фото — "24 канал"

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Договорные футбольные матчи в Армении организовывали 25 украинцев. Чемпионат Армении в первой лиге завершили досрочно из-за скандала с матчами с фиксированным результатом.

Федерация футбола дисквалифицировала 58 человек, из них 45 футболистов и тренеров получили пожизненный запрет заниматься любой футбольной деятельностью. Договорные матчи играли клубы «Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» и «Ереван».

В списке, который обнародовала Федерация футбола Армении, есть и большое число граждан Украины (25). Из них 20 человек никогда не смогут работать в футболе.

Среди этих игроков есть немало экс-футболистов украинской Премьер-лиги. Например, пожизненно отстранили от футбольной деятельности экс-коуча киевского «Арсенала» Сергея Литовченко и экс-полузащитника молодежной сборной Украины и «Волыни» Олега Гуменюка (он в свое время согласился выступать в чемпионате Крыма). Есть в списке и бывший тренер «Волыни» Анатолий Писковец.