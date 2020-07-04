Требую порядка на улицах — Зеленский отреагировал на драку в Киеве, фото — Судебно-юридическая газета

https://racurs.ua/n140667-trebuu-poryadka-na-ulicah-zelenskiy-otreagiroval-na-draku-v-kieve.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский отреагировал на драку со стрельбой, которая произошла утром 4 июля в центре Киева.

Глава государства распространил заявление, в котором требует от генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова принять меры по «недопущению эскалации уличного насилия».

Президент требует также «системной и слаженной координации в работе» и принятия «понятных и эффективных превентивных мер» для «обеспечения мирной и спокойной жизни граждан».

Зеленский считает причиной беспорядков на Бессарабке, в частности, незаконный оборот и применение оружия.

«Ракурс» сообщал, что в 4.00 в Киеве на территории летней площадки возле торгового центра на улице Бассейной произошла массовая драка со стрельбой. Пострадали три человека. Следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия.

Пресс-служба Банковой вспоминает в заявлении и «другие недопустимые случаи нарушения правопорядка на улицах».

Полиция Киева заявила, что в рамках расследования массовой драки в центре Киева действиям охранников, которые не прекратили хулиганские действия, дадут правовую оценку. В полиции считают, что охранники развлекательных заведений вместо того, чтобы вмешаться в конфликт и прекратить хулигансство, стояли и наблюдали за дракой.

Нацполиция заявила, что информация о бездеятельности полицейских не подтвердилась. В течение нескольких минут к месту инцидента после получения вызова прибыли семь экипажей патрульной полиции.