Штурм парламенту через посилення карантину в Сербії потрапив на відео

Протести у Белграді. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n140826-shturm-parlamentu-cherez-posylennya-karantynu-v-serbiyi-potrapyv-na-video.html

Ракурс

Масові акції протесту і штурм парламенту влаштували протестувальники у столиці Сербії. Причиною цьому стало оголошення президентом країни Олександром Вучичем комендантської години для запобігання поширенню коронавірусу.

Тисячі жителів Белграда зібралися під стінами парламенту ввечері, 7 липня. Про це повідомляє Reuters.

Під час протестів спалахнули вуличні заворушення та бійки з поліцією. Учасники акції вимагали відставки президента. Потім невелика група протестувальників увірвалася у будівлю парламенту Сербії й намагалася взяти його штурмом. Атака була відбита силовиками. Для розгону демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ.





Під час протестів постраждали 43 поліцейських і 17 протестувальників. Затримані 23 учасники акції протесту, у тому числі вірогідний організатор.





У Сербії, станом на 7 липня, коронавірус виявили у 16 ​​тис. 168 осіб, 330 з них загинули. За останню добу було зареєстровано 299 нових випадків зараження та 13 смертей, що стало рекордом із початку епідемії в країні.

Сербія ввела один із найжорсткіших карантинів серед європейських країн, що включає надзвичайний стан і комендантську годину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в США виявили новий штам коронавірусу SARS-CoV-2. Він може передаватися від людини до людини швидше, ніж інші штами.