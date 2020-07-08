“Гейзерів” на 28 локаціях у Києві хоче позбутися Кличко — новини Києва

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«Гейзери» у Києві виникають час від час через аварії на тепломережах, що перебувають у зношеному стані. Цьогоріч у столиці планують замінити понад 100 км таких аварійних тепломереж.

Готуємо теплове господарство до наступного опалювального сезону. Загалом цього року плануємо замінити понад 100 км тепломереж на 28-ми локаціях. На це місто виділило 450 млн грн, — повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

Чиновник також показав відео, як здійснюють роботи з перекладання 3 км тепломереж на проспекті Академіка Глушкова.

Кличко нагадав, що київський теплоенергетичний комплекс входить у трійку найбільших у Європі.

Але 80% тепломереж столиці не оновлювали десятиліттями і вони в дуже зношеному стані… Саме тому в 2018 році ми не подовжили угоду з «Київенерго» і повернули теплоенергетичний комплекс в управління громади. Та розпочали масштабну програму з його модернізації, — зазначив Кличко.

Минулого року «Київтеплоенерго» замінило 130 км зношених тепломереж. Кличко розповів, що нещодавно він перевіряв як триває оновлення мереж на проспекті Академіка Глушкова.

Ці мережі забезпечують 86 житлових будинків, чотири дитсадки, дві школи, лікарню і три відомства. Минулого опалювального сезону там сталося близько 10 аварій, — повідомив мер Києва.

За словами Кличка, зараз замість старих і зношених там прокладають нові технологічні труби з гарантійним терміном експлуатації 40−50 років.