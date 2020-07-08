"Убивство Шарія" — хайп, вважають в офісі Зеленського, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n140831-ubyvstvo-shariya-hayp-vvajaut-v-ofisi-zelenskogo.html

Ракурс

«Убивство» Анатолія Шарія — піарний трюк, який проросійський блогер використовує, що підняти рейтинг своєї недопартії.

Так прокоментував заяви блогера про причетність Офісу президента України до організації його вбивства заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Шарій звинуватив його в причетності до своєї ліквідації, повідомляє «Обозреватель». Тимошенко називав цю інформацію абсурдною й такою, що привертає за будь-яку ціну увагу до Шарія і його політичної сили.

Офісу і президенту взагалі нецікаво, хто такий Шарій і чим він займається, — розповів Тимошенко, уточнивши, що блогер поширює заяви, побудовані на обмані.

Блогер залучає до своїх історій людей, які контактували чи працюють на команду партії влади «Слуга народу» і «намагається ліпити історії», вигідні для підняття рейтингів. Шарій, за словами Тимошенка, може «півсотні таких людей назнімати».

Хайп на брехні, створення штучних конфліктів — тактика Шарія. Вона побудована на фейках, — повідомив заступник голови ОП.

Раніше Шарій заявляв, що в ОП замовили його вбивство. Курує справу начебто Тимошенко і його помічник Сергій Малихін.

Тим часом журналісти відшукали на пляжі вздовж Балеарського моря поблизу Барселони віллу Шарія. Вона може коштувати приблизно 1 млн євро.

Шарій — колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Він веде політичний блог (2 млн підписників). Його риторику часто називають проросійською та прокремлівською, за що він ображається та навіть подає до суду. За даними сервісу Tubular, навесні 2020 року 40% аудиторії Шарія складали користувачі з Росії.