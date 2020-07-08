Компенсації за авіакатастрофу МАУ — стала відома позиція Ірану

https://racurs.ua/ua/n140833-iran-vidreaguvav-na-propozyciu-kyieva-schodo-kompensaciy-za-aviakatastrofu-mau.html

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Тему компенсацій за авіакатастрофу МАУ за півроку після збиття українського пасажирського літака не вдалося обговорити з Іраном, оскільки офіційний Тегеран вкрай неохоче йде на комунікацію. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що багато заяв Ірану дипломати отримують зі ЗМІ.

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів, що робота ведеться по кількох напрямках: дослідження «чорних скриньок», розслідування кримінальних справ та переговори на політичному рівні. Єнін додав, що Іран не йде на переговори з Україною для вирішення питань компенсації, пише ВВС News.

Буквально сьогодні (7 липня — ред.) ми отримали комунікацію з Тегерану про те, що іранська сторона не готова прийняти пропозицію Києва щодо переговорів, — зазначив чиновник.

Саме тому, за його словами, наразі рано говорити про якісь суми компенсації.

Річ у тім, що визначення суми є результатом дуже комплексної експертизи, до уваги беруться абсолютно всі обставини справи, — каже він.

За словами заступника міністра, сьогодні все залежить від політичної волі іранської сторони.

Нещодавно ЗМІ писали, що суперечка з Іраном через збитий літак МАУ може завершитися позовом до Міжнародного суду ООН. Водночас Єнін каже, що наразі цей варіант у МЗС не розглядають.

На сьогодні звернення до міжнародного суду ООН не розглядається. Є відповідний алгоритм і звернення до суду є крайнім засобом захисту наших інтересів. Я дуже хотів би вірити, що ми досягнемо результатів у позасудовому порядку з іранською стороною, — сказав дипломат.

Нагадаємо, у червні іранська сторона висловила обіцянку 20 липня відправити «чорні скриньки» до Франції. У розшифруванні бортових самописців братимуть участь українські фахівці.

Наразі ми узгодили список із двох людей. Ці обмеження пов’язані з ситуацією через пандемію, з урахуванням цього французька сторона висунула доволі суворі умови і обмеження, які мають супроводжувати цей процес, — каже дипломат.



За його словами, вивчення скриньок триватиме кілька днів і якщо справді 20 липня Іран направить їх до Парижа, то до 25 липня вже можуть бути перші результати.

Нагадаємо, 8 січня військові Ірану збили пасажирський літак української авіакомпанії МАУ. Тоді загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед них — 11 українців. Іранська сторона спочатку спростовувала інформацію про ракетний удар, а вже за кілька днів таки визнала, що літак збили.