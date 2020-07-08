Дистанційне навчання до кінця карантину — Кличко про плани на 1 вересня, фото — Твоє місто

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Навчання у Києві до закінчення карантину буде дистанційним. Міський голова Віталій Кличко розповів про плани мерії столиці на новий навчальний рік.

На брифінгу 8 липня Кличко заявив, більшість регіонів не готові до відновлення навчання школярів, в тому числі і Київ. Тому департамент освіту КМДА доручив всім навчальним закладам передусім підготувати плани і розробити форму дистанційного навчання.

Мер підтвердив інформацію, що учні молодших класів будуть ходити в школу з 1 вересня. Київ виділив 4 млрд грн на підготовку навчальних закладів до відновлення роботи.

Місто робить все, щоб 1 вересня, за сприятливої епідеміологічної ситуації, розпочати навчальний процес у школах, — заявив Кличко.

У плані виходу з карантину відновлення навчального процесу у звичайному режимі можливе на четвертому етапі. До нього поки у більшості регіонів країни не готові через високий рівень захворюваності.

У кожній школі в Києві мають намір адаптувати програму до технічних можливостей учнів і вчителів.

Також мер столиці повідомив, що 1 липня у школах Києва завершився прийом документів до перших класів. Майже 99% родин уже визначились із місцем навчання своєї дитини. Третина з них скористалася гарантованим правом першочергового зарахування.

Сьогодні Кличко повідомляв про нове зростання темпів поширення COVID-19 в столиці.