Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n140998-koronavirus-v-ukrayini-pishov-na-spad.html

Ракурс

Коронавірус в Україні за останню добу, 11 липня, пішов на спад. У країні підтверджено 678 нових випадків інфікування. Від ускладнень померли 11 пацієнтів, 457 осіб вилікувалися від недуги.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони України.

Від початку епідемії в Україні коронавірусом заразилася 53 тис. 521 особа, а 26 тис. 118 осіб вилікувалися від хвороби.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 тис. 383 особи.

Найбільше нових випадків інфікування зафіксували у Львівській (121) та Рівненській (78) областях, а також у Києві (67).

Як раніше писав «Ракурс», за попередню добу, 10 липня, в Україні підтверджено 800 нових випадків зараження коронавірусом та зафіксовано 27 летальних випадків.