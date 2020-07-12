Наскільки заразний коронавірус, встановили вчені. Фото: РІА Новости

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Ракурс

Коронавірус мутує і нові штами інфекції виявилися набагато агресивнішими за вірус, який вперше було виявлено в Ухані. Декан медичної школи Університету Гонконгу, професор Габріель Леунг заявив, що новий штам вірусу на 30% заразніший, ніж початковий коронавірус.

За словами професора, один хворий може заразити чотирьох осіб, пише South China Morning Post.

Вчений стверджує, що проведене в Гонконзі дослідження підтвердило таку тенденцію, тому що кількість інфікованих від кожного хворого у березні становила дві — три особи, а наразі цей показник зріс до чотирьох осіб.

Професор зазначив, що вірус став більш заразним, але немає ніяких доказів, що інфекція стала смертоноснішою.

Раніше вчені з Південної Кореї повідомляли, що в країні швидко поширюється особливо заразний штам коронавірусу GH. Співробітники Корейського центру з контролю і профілактики захворювань виявили штам GH, який мутував із штаму S.

Встановлено, що штам GH поширюється у шість разів швидше, ніж інші підвиди коронавірусу. Крім того, він легше прикріплюється до клітин організму.

Як раніше писав «Ракурс», у США виявлений штам G614, який викликає важчі наслідки зараження, ніж початковий штам коронавірусу.