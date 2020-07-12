Рада на канікулах планує продовжити роботу

Верховна Рада. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n140996-rada-na-kanikulah-planuie-prodovjyty-robotu.html

Ракурс

Верховна Рада під час літніх канікул планує провести кілька позачергових засідань для прийняття низки важливих законопроектів. Нардепи вже зібрали для цього необхідні підписи.

Про це в ефірі телеканалу «24 Україна» заявив нардеп із фракції «Слуга народу» Олександр Качура.

За словами Качури, нардепи домовилися, що робота парламенту під час літнього періоду не припинятиметься.

Швидше за все, Верховна Рада проведе два позачергових засідання. Одне відбудеться на вимогу президента, а інше — на вимогу народних депутатів.

Крім того, Качура стверджує, що депутати планують зустрічатися у залі парламенту як мінімум три-п'ять разів у міжсесійний період для прийняття соціальних і антикоронавірусних законопроектів.

Також Качура повідомив, що його профільний парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування прийняв рішення працювати у міжсесійний період у звичайному режимі. Комітет повинен вирішити багато питань перед проведенням місцевих виборів.

Як раніше писав «Ракурс», завтра, 13 липня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради на вимогу президента України Володимира Зеленського. Нардепи розглянуть законопроекти про держбюджет, Бюджетний кодекс, призначення дати місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року, а також низку інших нормативних документів.