Позачергове засідання Верховної Ради. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n140961-pozachergove-zasidannya-verhovnoyi-rady-vidbudetsya-13-lypnya-opublikovano-poryadok-dennyy.html

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Верховна Рада проведе позачергове засідання у понеділок, 13 липня, о 14:00. Відповідне розпорядження підписав спікер парламенту Дмитро Разумков. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради буде проведено на вимогу президента України Володимира Зеленського.

Текст розпорядження, а також перелік питань, які розгляне парламент на позачерговому засіданні, опубліковано на офіційному сайті Верховної Ради.

Нардепи розглянуть законопроекти про держбюджет, Бюджетний кодекс та про призначення дати місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

Крім того, будуть розглянуті проекти законів про ринок електричної енергії, про врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг, про приватизацію земель працівниками державних сільськогосподарських підприємств та інші.

Як раніше писав «Ракурс», нардеп із фракції «Слуга народу» Олександр Качура повідомив, що парламент планує провести позачергове пленарне засідання 14 липня.