Внеочередное заседание Верховной Рады. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n140961-vneocherednoe-zasedanie-verhovnoy-rady-sostoitsya-13-iulya-stala-izvestna-povestka-dnya-dokument.html

Ракурс

Верховная Рада проведет внеочередное заседание в понедельник, 13 июля, в 14:00. Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков. Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады будет проведено по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

Текст распоряжения, а также перечень вопросов, которые рассмотрит парламент на внеочередном заседании, опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

Нардепы рассмотрят законопроекты о госбюджете, Бюджетном кодексе и о назначении даты местных выборов на 25 октября 2020 года.

Кроме того, будут рассмотрены проекты законов о рынке электрической энергии, об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, о приватизации земель работниками государственных сельскохозяйственных предприятий и другие.

Как ранее писал «Ракурс», нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Качура сообщил, что парламент планирует провести внеочередное пленарное заседание 14 июля.