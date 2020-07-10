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Ракурс
Внеочередное заседание Верховной Рады. Фото: ТСН

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится 13 июля, стала известна повестка дня (ДОКУМЕНТ)

10 июл 2020, 23:19
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Верховная Рада проведет внеочередное заседание в понедельник, 13 июля, в 14:00. Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков. Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады будет проведено по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

Текст распоряжения, а также перечень вопросов, которые рассмотрит парламент на внеочередном заседании, опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

Нардепы рассмотрят законопроекты о госбюджете, Бюджетном кодексе и о назначении даты местных выборов на 25 октября 2020 года.

Кроме того, будут рассмотрены проекты законов о рынке электрической энергии, об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, о приватизации земель работниками государственных сельскохозяйственных предприятий и другие.

Распоряжение спикера Верховной Рады о проведении внеочередного заседания. Фото: Верховная Рада Украины


Распоряжение спикера Верховной Рады о проведении внеочередного заседания. Фото: Верховная Рада Украины

Как ранее писал «Ракурс», нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Качура сообщил, что парламент планирует провести внеочередное пленарное заседание 14 июля.

Источник: Ракурс


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