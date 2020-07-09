Рейтинг власти ничто не увеличит — Разумков о роспуске Радыhttps://racurs.ua/n140902-reyting-vlasti-nichto-ne-uvelichit-razumkov-o-rospuske-rady.htmlРакурс
Рейтинг власти Владимира Зеленского и «Слуги народа» в ближайшей перспективе не увеличится. Но президент не пойдет на отмену местных выборов или досрочный роспуск Верховной Рады.
В этом уверен спикер парламента Дмитрий Разумков, указывая, что ожидал падения рейтинга.
Спикер считает, что вопрос в скорости этого снижения, а также того, как это связано с происходящими в Украине событиями, сообщает «Страна».
Разумков утверждает, что коронавирус и кризис не повышают рейтинги Рады, президента и Кабмина. На популярность власти повлияли, по его мнению, также скандалы и ошибки.
В ближайшей перспективе не вижу событий, которые могли бы значительно повысить рейтинг власти, — заявил спикер.
Впрочем, Разумков оптимистично прогнозирует будущие местные выборы, поскольку через четыре месяца «все может поменяться как в одну, так и в другую сторону».
По его мнению, оснований и легитимных методов переноса выборов нет, а разговоры о досрочных выборах в Раду нереальны.
Для президента и всей команды смысла в роспуске Рады нет никакого. У партии 30% рейтинга. Если бы выборы состоялись в эти выходные, в Раду прошли бы 170−190 человек, — рассказал спикер.
Впрочем, он оставляет незначительную вероятность для роспуска парламента президентом.
В Украине может быть все, что угодно, но если мы исходим из реалий, то никаких оснований для досрочного прекращения полномочий действующей Рады нет, — сказал Разумков.