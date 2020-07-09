Рейтинг власти ничто не увеличит, считает Разумков, фото — ZiK

https://racurs.ua/n140902-reyting-vlasti-nichto-ne-uvelichit-razumkov-o-rospuske-rady.html

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Рейтинг власти Владимира Зеленского и «Слуги народа» в ближайшей перспективе не увеличится. Но президент не пойдет на отмену местных выборов или досрочный роспуск Верховной Рады.

В этом уверен спикер парламента Дмитрий Разумков, указывая, что ожидал падения рейтинга.

Спикер считает, что вопрос в скорости этого снижения, а также того, как это связано с происходящими в Украине событиями, сообщает «Страна».

Разумков утверждает, что коронавирус и кризис не повышают рейтинги Рады, президента и Кабмина. На популярность власти повлияли, по его мнению, также скандалы и ошибки.

В ближайшей перспективе не вижу событий, которые могли бы значительно повысить рейтинг власти, — заявил спикер.

Впрочем, Разумков оптимистично прогнозирует будущие местные выборы, поскольку через четыре месяца «все может поменяться как в одну, так и в другую сторону».

По его мнению, оснований и легитимных методов переноса выборов нет, а разговоры о досрочных выборах в Раду нереальны.

Для президента и всей команды смысла в роспуске Рады нет никакого. У партии 30% рейтинга. Если бы выборы состоялись в эти выходные, в Раду прошли бы 170−190 человек, — рассказал спикер.

Впрочем, он оставляет незначительную вероятность для роспуска парламента президентом.