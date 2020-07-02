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Ракурс
Курьезы в Раде — Разумков спародировал мем о глухой бабушке, «слуги» спали и ели «рошенки»

Курьезы в Раде — Разумков спародировал мем о глухой бабушке, «слуги» спали и ели «рошенки» (ФОТО)

2 июл 2020, 16:04
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Пленарное заседание Верховной Рады 2 июля не обошлось без курьезов. В частности, спикер парламента Дмитрий Разумков при рассмотрении поправок к законопроекту о легализации игорного бизнеса в Украине бессознательно спародировал распространенный мем о пенсионерке, которая хотела узнать у полицейского, который час.

Забавный инцидент произошел, когда спикер пытался объясниться с нардепом от «Голоса» Ярославом Железняком о номере поправки. Приводим текст разговора между политиками:

Я буду настаивать только на одной своей правке под номером сто шестьдесят девять. Она позволяет убрать игровые автоматы с трех- и четырехзвездочных отелей, — Железняк.

Еще разок. Правку в подтверждение — номер?, — Разумков.

Сейчас мы голосуем мою правку сто шестьдесят девять. Чтобы убрать игровые автоматы из отелей, — Железняк.

Сто восемьдесят девять?, — Разумков.

Сто шестьдесят девять!, — Железняк.

Сто шестьдесят пятая?, — Разумков.

Девять! Девять!, — Железняк.

Сто шестьдесят девятая? Ладно, — наконец услышал Разумков.

Казус между нардепами очень похож на известную аудиозапись разговора пенсионерки и полицейского, у которого она пыталась узнать время. В ходе общения бабушка не могла правильно услышать названное время и полицейскому приходилось криком повторять одно и и тоже несколько раз подряд.

Кроме этого, сегодня в Раде «слуга» со Львовщины Орест Саламаха заснул на заседании. Нардеп проспал более часа, а его коллеги рассматривали поправки к проекту закона об азартных играх. Ориентировочно в 10.00 нардеп-«слуга» покинул свое место и пересел в кресло за колоннами в сессионном зале. Там он задремал, а затем вернулся на свое депутатское место.

Курйози в Раді — Разумков спародіював мем про глуху бабусю, а нардепи спали і їли “рошенки”

У меня напряженный график, поэтому устал, — объяснил свое поведение в Раде Орест Саламаха.

Еще один «слуга» Юзик решил сегодня полакомиться в сессионном зале «рошенкой».

Курйози в Раді — Разумков спародіював мем про глуху бабусю, а “слуги” спали і їли “рошенки”


Курйози в Раді — Разумков спародіював мем про глуху бабусю, а “слуги” спали і їли “рошенки”

Курйози в Раді — Разумков спародіював мем про глуху бабусю, а “слуги” спали і їли “рошенки”

Источник: Ракурс


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