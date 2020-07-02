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Ракурс
Курйози в Раді — Разумков спародіював мем про глуху бабусю, а “слуги” спали і їли “рошенки”

Курйози в Раді — Разумков спародіював мем про глуху бабусю, «слуги» спали і їли «рошенки» (ФОТО)

2 лип 2020, 16:04
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Пленарне засідання Верховної Ради 2 липня не обійшлося без курйозів. Зокрема, спікер парламенту Дмитро Разумков під час розгляду правок до законопроекту про легалізацію грального бізнесу в Україні несвідомо спародіював поширений мем про пенсіонерку, яка намагалася дізнатися в поліції, котра година.

Кумедний інцидент стався, коли спікер намагався порозумітися з нардепом від «Голосу» Ярославом Железняком щодо номеру правки. Наводимо текст розмови між політиками:

Я наполягатиму тільки на одній своїй правці під номером сто шістдесят дев’ять. Вона дозволяє прибрати ігрові автомати з три- і чотиризіркових готелів, — Железняк.

Ще раз. Правку в підтвердження — номер?, — Разумков.

Зараз ми голосуємо мою правку сто шістдесят дев’ять. Щоб прибрати ігрові автомати з готелів, — Железняк.

Сто вісімдесят дев’ять?, — Разумков.

Сто шістдесят дев’ять!, — Железняк.

Сто шістдесят п’ята?, — Разумков.

Дев’ять! Дев’ять!, — Железняк.

Сто шістдесят дев’ята? Гаразд, — нарешті почув Разумков.

Казус між нардепами дуже схожий на відомий аудіозапис розмови пенсіонерки та поліцейського, у якого вона намагалася дізнатися, котра година. Під час спілкування бабуся не могла правильно почути названий час і поліцейському доводилося криком повторювати одне і й теж кілька разів поспіль.

Окрім цього, сьогодні у Раді «слуга» із Львівщини Орест Саламаха заснув під час засідання. Нардеп проспав більше години, в той час як колеги розглядали правки до проекту закону про азартні ігри. Орієнтовно о 10.00 нардеп від «Слуги народу» покинув своє місце і пересів у крісло за колонами в сесійній залі. Там він задрімав, а згодом повернувся на своє депутатське місце.

Курйози в Раді — Разумков спародіював мем про глуху бабусю, а нардепи спали і їли “рошенки”

Маю напружений графік, тому втомився, — пояснив свою поведінку у Раді Орест Саламаха.

Також інший нардеп-«слуга» Юзік вирішив поласувати у сесійній залі «рошенкою».

Курйози в Раді — Разумков спародіював мем про глуху бабусю, а “слуги” спали і їли “рошенки”


Курйози в Раді — Разумков спародіював мем про глуху бабусю, а “слуги” спали і їли “рошенки”

Курйози в Раді — Разумков спародіював мем про глуху бабусю, а “слуги” спали і їли “рошенки”

Джерело: Ракурс


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