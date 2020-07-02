Курйози в Раді — Разумков спародіював мем про глуху бабусю, а “слуги” спали і їли “рошенки”

Курйози в Раді — Разумков спародіював мем про глуху бабусю, «слуги» спали і їли «рошенки» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n140575-kuryozy-v-radi-razumkov-sparodiuvav-mem-pro-gluhu-babusu-slugy-spaly-i-yily-roshenky-foto.htmlРакурс
Пленарне засідання Верховної Ради 2 липня не обійшлося без курйозів. Зокрема, спікер парламенту Дмитро Разумков під час розгляду правок до законопроекту про легалізацію грального бізнесу в Україні несвідомо спародіював поширений мем про пенсіонерку, яка намагалася дізнатися в поліції, котра година.
Кумедний інцидент стався, коли спікер намагався порозумітися з нардепом від «Голосу» Ярославом Железняком щодо номеру правки. Наводимо текст розмови між політиками:
Я наполягатиму тільки на одній своїй правці під номером сто шістдесят дев’ять. Вона дозволяє прибрати ігрові автомати з три- і чотиризіркових готелів, — Железняк.
Ще раз. Правку в підтвердження — номер?, — Разумков.
Зараз ми голосуємо мою правку сто шістдесят дев’ять. Щоб прибрати ігрові автомати з готелів, — Железняк.
Сто вісімдесят дев’ять?, — Разумков.
Сто шістдесят дев’ять!, — Железняк.
Сто шістдесят п’ята?, — Разумков.
Дев’ять! Дев’ять!, — Железняк.
Сто шістдесят дев’ята? Гаразд, — нарешті почув Разумков.
Казус між нардепами дуже схожий на відомий аудіозапис розмови пенсіонерки та поліцейського, у якого вона намагалася дізнатися, котра година. Під час спілкування бабуся не могла правильно почути названий час і поліцейському доводилося криком повторювати одне і й теж кілька разів поспіль.
Окрім цього, сьогодні у Раді «слуга» із Львівщини Орест Саламаха заснув під час засідання. Нардеп проспав більше години, в той час як колеги розглядали правки до проекту закону про азартні ігри. Орієнтовно о 10.00 нардеп від «Слуги народу» покинув своє місце і пересів у крісло за колонами в сесійній залі. Там він задрімав, а згодом повернувся на своє депутатське місце.
Маю напружений графік, тому втомився, — пояснив свою поведінку у Раді Орест Саламаха.
Також інший нардеп-«слуга» Юзік вирішив поласувати у сесійній залі «рошенкою».