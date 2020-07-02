Рейтинг Зеленського наздогнав популярність «Слуги народу» — нове опитування, фото — Еспресо

https://racurs.ua/ua/n140574-reytyng-zelenskogo-nazdognav-populyarnist-slugy-narodu-nove-opytuvannya-infografika.html

Ракурс

Рейтинг президента Володимира Зеленського майже зрівнявся із популярністю партії «Слуга народу».

Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то 34,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, проголосували б за Зеленського. Партію «Слуга народу» підтримали б на парламентських виборах 29,3% респондентів. Це засвідчили дані нового опитування групи «Рейтинг».

Підтримка Петра Порошенка становить 11,4%, Юрія Бойка — 11,2%, Юлії Тимошенко — 7,2%, Ігоря Смешка — 6,7%.

Приблизно 15% респондентів, які пішли б на голосування, не визначилися з вибором.

У парламентському рейтингу після СН йдуть «Опозиційна платформа — За життя» (15,3%), «Європейська солідарність» (13,6%), «Батьківщина» (10,7%).

Інші партії не долають прохідну межу (4). В «Сили і честі» та партії Шарія — по 3,7%, Радикальної партії — 3,5%, «Голосу» — 3%, «Свободи» — 2,5%.

Близько 20% респондентів не визначилися з партійними вподобаннями.

Опитування провели 24−28 червня в усіх областях, крім окупованих, серед 2 тис. респондентів.

«Ракурс» повідомляв, що 53% опитаних громадян вважають, що економічна криза може відбутися через некомпетентність влади. Майже третина респондентів (32%) вважає, що причиною може стати пандемія коронавірусу, і лише 6% вважають, що її зумовить війна на Донбасі.