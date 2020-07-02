Хто винен у майбутній кризі, визначили соціологи, фото — НАН України

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Економічну кризу пророкують Україні восени 2020 року аналітики. Соціологи вирішили з’ясувати, чиї дії можуть спровокувати її.

53% опитаних громадян вважають, що економічна криза може відбутися через некомпетентність влади, повідомила соціологічна група «Рейтинг».

Майже третина респондентів (32%) вважає, що причиною може стати пандемія корона вірусу і лише 6% вважають, що причиною проблем може стати війна на Донбасі.

В найближчі півроку 40% очікують погіршення економічного становища країни, 31% вважає, що змін не буде, а 17% чекають покращення.

Нині тільки 22% опитаних вважають, що країна рухається у правильному напрямку, а 63% - визначили курс України як неправильний. Не мали відповіді на питання 15% опитаних. Соціологи відзначили, що у червні відбулося падіння позитивних оцінок стану справ у країні — з 32 до 22%.

Двоє з трьох опитаних розповіли про погіршення економічного становища України у першому півріччі 2020 року. Чверть респондентів вважає, що воно не змінилося і тільки 9% заявили про покращення.

Половина опитаних вважають, що економічне становище у їхній сім’ї погіршилося, 40% вказали про відсутність змін і 9% - побачили покращення.

Серед емоцій, якими опитані охарактеризували свій психологічний стан, українці назвали розчарування (41%) і надію (30%). Далі йдуть — сум (15%), страх, злість, розгубленість, зацікавлення (по 11%), радість і байдужість (по 9%), здивування (7%).

Опитування провели 24−28 червня в усіх областях, крім окупованих, серед 2 тис. респондентів.