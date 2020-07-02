Відпочинок в Україні — що заборонено, розповіли у Держтуризмі

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Обмеження для туристів під час мандрівок Україною, які діють у зв’язку з пандемією коронавірусу та адаптивним карантином, назвала голова Державного агентства з розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

Вірус нікуди не зник. Зараз, як і раніше, під час подорожей в умовах карантину треба носити маску у приміщеннях. Треба, як і раніше, уникати скупчень людей. Я б радила замість пляжів Одеси придивитись до місць відпочинку поза містом, — розповіла Олеськів в інтерв’ю «РБК-Україна».

Чиновниця порекомендувала українцям більше придивлятися до тих місць, де зазвичай відпочиває менше людей.

Це може бути відпочинок на ріках, озерах, водосховищах, у горах. Тут у пригоді стане порада мандрувати маловідомими, але не менш цікавими, ніж місця масового туризму, куточками країни, — додала очільниця Держагентства з туризму.

Також вона розповіла з якими основними незручностями можуть стикатися туристи у курортних місцях.

Якщо людина замовила тур або сама приїхала у готель, до нього вона може не потрапити, якщо має підвищену температуру та інші симптоми хвороби. Також раджу перевіряти сайти місцевих музеїв, читати їхні вимоги. Я була днями в музеї у Полтаві, і там є вимоги за кількістю людей на певну площу. Нас було троє, і працівник музею попросив, щоб зайшло двоє. Проте інших суворих обмежень немає, — зазначила Олеськів.

У відомстві сподіваються, що літній відпочинок 2020 року громадяни проведуть в Україні.

Поїздки Україною — це і гірський, і морський, і пляжний туризм також. Нещодавно у мене була робоча поїздка на Херсонщину. Там є велика кількість цікавих місць не тільки біля узбережжя. Це Асканія-Нова, Рожеве озеро, це Херсонські плавні. Я також нещодавно повернулася із Полтавської області… Просто неймовірно багато місць, де треба побувати, — резюмувала Олеськів.

Нагадаємо, голова Державного агентства з розвитку туризму також прокоментувала ціни на відпочинок в Україні.